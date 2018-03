Van der Straaten bouwt getijdencentrum Grevelingendam

In het getijdencentrum in de Flakkeese Spuisluis bij Bruinisse kunnen ontwikkelaars van turbines technologieën in een werkelijke omgeving testen en showen. Niet ver op zee, maar bereikbaar en daardoor betaalbaar.

Het TTC is een van de zes projecten die worden ondersteund met geld uit de 25 miljoen euro die het Rijk vorig jaar uittrok voor de maatregelen van oud-premier Jan Peter Balkenende om de Zeeuwse economie te versterken. De initiatiefnemer is BT Projects. Directeur Ferdinand Dees heeft een 'goed gevoel' bij de gunning aan Van der Straaten. ,,Het is een heel enthousiaste jonge club. Ze hebben hun stinkende best gedaan voor een zo scherp mogelijke aanbieding. Het is leuk om met die mannen te sparren. Ze hebben er zin in."

Stroomgoten

Omdat buiten het stormseizoen moet worden gewerkt, begint Van der Straaten in april. De bedoeling is om het twee jaar geleden gebouwde doorlaatmiddel, waarmee het water in het Grevelingenmeer wordt ververst, te verlengen met drie stroomgoten met een lengte van 50 meter. Daarvoor wordt met een tijdelijke dam een bouwput in het water gemaakt, die daarna wordt leeggepompt. ,,Op 1 oktober moeten we klaar zijn met de grote werkzaamheden", vertelt Dees. ,,Dan moet de tijdelijke dam weg zijn." Eind december is het TTC klaar, in 2019 gaat het draaien.

Weten hoe dat werk? Kijk de video. De tekst gaat verder onder de video.

Dees verwacht geen vertraging, hoewel nog niet alle procedures rond zijn. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft vorig jaar al een bouwvergunning verstrekt, maar het wachten is nog op een verklaring van geen bezwaar van de provincie.

Elektriciteitsleiding

En voor de pompen om de bouwput droog te zetten, hoopt Dees op een elektriciteitsleiding van Stedin. ,,Ik dacht dat er al een bouwaansluiting was, omdat Van den Herik twee jaar geleden ook zo'n bouwput heeft gemaakt. Maar dat was niet het geval. Dus heeft Van den Herik een dieselgenerator neergezet die 140.000 liter diesel heeft gebruikt om de put droog te pompen. Ik snap dat je niet patsboem een elektriciteitsleiding kunt neerleggen, maar ik zou toch graag willen voorkomen dat we zoveel dieselolie moeten verstoken. Dat zijn zeven tankwagens vol, en dat voor een project voor duurzame energie. Dus als het anders kan, graag."