Van de horeca naar de zorg: ‘Normaal bak ik snacks, nu meet ik de temperatuur’

Alsof ze nooit anders heeft gedaan scant Frieda Beverdam deze woensdagmiddag het voorhoofd van Jan Koster, die net komt aanlopen bij Hof ‘t Seijs in Middelburg, een van de vele zorglocaties van Zorgstroom. ,,Bent u verkouden? Heeft u koorts? Mag ik uw naam noteren?” Het is een vast riedeltje vragen dat Beverdam oplepelt en inmiddels wel kan dromen. ,,Dan ga ik nu nog even uw temperatuur opnemen.”

Pas als dat gebeurd is en de uitslag niet verontrustend, mag Koster het zorgcomplex binnen. Zo gaat het dagelijks een keer of dertig tijdens haar dienst. ,,Ja, dit is wel wat anders dan wat ik hiervoor heb gedaan", vertelt Beverdam. ,,Ik heb ruim twaalf jaar een café-restaurant gerund. Daarna zijn we naar Zeeland verhuisd en is mijn man als chef-kok aan de slag gegaan bij de Viskêête in Yerseke. En zelf werkte ik bij een tankstation. Maar mijn man zit nu thuis, mijn twee zoons - ook werkzaam in de horeca - zitten thuis en bij mij werd ook mijn contract niet verlengd, omdat je in het tankstation niet voldoende afstand kunt houden bij het werk dat ik deed. Het hele gezin zit dus werkloos thuis. Ik ben blij dat ik nu dit kan doen, want je moet wat.”