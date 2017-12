Van 1 tot 419: alle schepen van De Schelde tot nu toe in één boek

Als geboren Middelburger koos Nagelhout op zijn zestiende voor de marine. ,,Omdat ik school hartstikke beu was'', luidt zijn bondige toelichting. Hij volgde de Technische Opleiding van de Koninklijke Marine en werd in 1964 machinist eerste klasse. Hij voer aan boord van de lichte kruiser De Ruyter, de C801. Na het uitdienen van zijn contract van zes jaar en nog een reisje kwam hij aan land en vond werk bij een constructiebedrijf in Koudekerke. In 1980 werd dat bedrijf door De Schelde overgenomen en werd Nagelhout lasser in Scheldepoort. In 1996 kreeg hij een hartinfarct en was ook zijn rug in niet al te beste conditie. Hij kwam in het archief van het bedrijf terecht, waar het plan voor een boek begon te rijpen. Na zijn pensioen in 2010 zette hij dat werk voort. Het resultaat is nu beschikbaar, met een voorwoord van Hein van Ameijden, algemeen directeur van Damen Schelde Naval Shipbuilding - zoals de werf nu heet. Nagelhout: ,,Ik heb zeven reorganisaties meegemaakt en ik kan je vertellen: dat is geen pretje.''