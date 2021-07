Valerie belandde in het ziekenhuis, maar haalde toch haar havo-diploma: ‘Ik vond het zonde om op te geven’

Valerie stond donderdagochtend gewoon in de sportschool. Ze wist dat ze een telefoontje kon krijgen van haar school. ,,Maar ik dacht: ik haal het toch niet. Maar toen ik gebeld werd, kreeg ik mijn mentor aan de telefoon, in plaats van de leerlingcoördinator. Toen wist ik dat ik geslaagd was. Ik was zó verbaasd. Ik had het echt niet verwacht.”

‘Ik vond het zonde om gelijk op te geven’

Eind oktober viel Valerie van haar paard. ,,Ik kreeg daarna drie hersenbloedingen. Ik heb een week op de intensive care in Rotterdam gelegen en daarna nog drie weken in het ziekenhuis in Goes.” Daarna volgden maanden van revalidatie. ,,Ik kon pas in februari weer naar school. Ik moest veel schoolexamens inhalen. De tijd tussen de schoolexamens en de centrale examens was heel kort. Maar ik wilde het per se halen. Ik vond het zonde om gelijk op te geven.”