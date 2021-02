Vakbondsman Piet Verburg: ‘Ze zeggen weleens, een cao regel je bij de pisbak’

De 66-jarige Verburg draait plaatjes in de werkkamer van zijn tussenwoning in Etten-Leur. Rolling Stones, The Kinks, muziek van weleer waarin stevig gitaarwerk domineert. Hij heeft er plots alle tijd voor. ,,Als vakbondsman ging je bij nacht en ontij je bed uit. Vorig jaar mei brak mijn pensioen aan, middenin in de pandemie. Het afscheid verliep natuurlijk digitaal, via Teams en Zoom. Enkele collega’s hadden ook een actiecentrum in de tuin gebouwd, met vlaggen, toeters en bellen. Om zes uur ‘s ochtends belden ze aan. Ik had ze namelijk zo vaak voor acties uit bed gebeld. Nu werd ik geschoren. Het was een leuke verrassing.”