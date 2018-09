Vakbond FNV: top Arduin moet denken aan opstappen

King Lear met een dijk van een cast in Middelburg­se schouwburg

10:41 Koning Lear wil zijn land verdelen over zijn drie dochters. Maatstaf voor de verdeling is de mate van liefde die hij ontvangt. Maar is iedereen wel even eerlijk? Het verhaal is al ontelbare malen vertolkt. Dit keer is het de Toneelgroep van Maastricht die het stuk van Shakespeare ten tonele brengt. Met een dijk van een cast.