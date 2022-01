Vakanties voor Limburgse watersnoodslachtoffers krijgen pluim van provinciebestuur

Zo’n 130 Limburgse gezinnen konden in september en oktober even op adem komen in Zeeland. Ze raakten huis en haard kwijt tijdens de overstromingen van afgelopen zomer. ,,Er was een enorme saamhorigheid. In Zeeland begrijpen we wat die mensen hadden meegemaakt”, zegt initiatiefneemster Anita de Munnik van serviceclub Rotary Zierikzee.