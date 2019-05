Vakantiereus Roompot vindt sneller personeel met nieuw selectieprogramma

Funkband Smelly Kitchen maakt een muzikale veldtocht door Zeeland

13:52 VLISSINGEN - Voor Smelly Kitchen geldt het optreden tijdens het Bevrijdingsfestival in Vlissingen zondag als aftrap voor een Zeeuwse tour. Deze maand is de band nog veel vaker te zien en te horen: In Terneuzen, Goes, Zierikzee en Ovezande.