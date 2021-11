Vakantieparkman Peter Gillis, een ‘goede klootzak’

column Oscar Garschagen Uur U voor Doel

Hoogspanning - en dat is geen melige woordgrap - bij de Belgen. Onze meest nabije buren worstelen in tijden van klimaatverandering met een ‘serieus klotedossier’, bericht De Morgen. Moeten uitgerekend nu de CO2-neutrale kerncentrales vlak over de Zeeuws-Vlaamse en Brabantse grenzen bij Doel en die in Wallonië gesloten worden? Moeten er, om te voorkomen dat het licht in half België uit blijft, er twee nieuwe wolken CO2-uitwasemende gascentrales bij gebouwd worden? Wil de wereld, bijeen in blabla-Glasgow afkicken van kolen, olie en gas, zet België de krachtigste CO2-neutrale energiebron juist uit! Kan het mesjoggener?

5 november