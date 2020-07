Vakantiehuisjes in de achtertuinen van Zoutelande: ‘Geef mij maar Duitsers’

Wanneer je door Zoutelande struint en je ogen goed de kost geeft, zie je hoe het dorp vervlochten is met het toerisme. Kijk - stiekem uiteraard - over een tuinmuurtje of door een gaatje in een schutting, loop even die brandgang in achter die auto’s met Duitse en Belgische nummerborden, en je wordt niet zelden verrast. Door inventief omgebouwde schuurtjes en volledig geëquipeerde tuinhuisjes bijvoorbeeld. Of door de vakantiewoning met enorm zwembad in de achtertuin van Inge Vets en Guy Van Cauteren, een Vlaams stel uit de buurt van Antwerpen, dat drie jaar terug in de Zoutelandse Timmermansstraat kwam wonen.