Vakantiedokters staan in de rij voor Zeeland

Wielertoe­rist overleden na val in sloot vlakbij Sas van Gent

12:04 SAS VAN GENT - Vlakbij de Nederlands-Belgische grens is woensdag een wielertoerist om het leven gekomen. De man uit Eeklo raakte onwel tijdens het fietsen en belandde in een sloot in de Poelstraat in Assenede, op een steenworp afstand van Sas van Gent. Een toevallig passant, de 22-jarige Sara van Hove, probeerde hem nog te reanimeren, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws.