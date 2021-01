Vakantie, restaurant of pretpark: waar gaan Zeeuwen als eerste geld aan uitgeven na de lockdown?

Waar hij zijn geld aan uit gaat geven als het weer kan? Jan Eskes uit Terneuzen moet er even goed over nadenken. ,,Dan ga ik uit eten”, zegt hij uiteindelijk. ,,Echt goed uit eten, naar een sterrenrestaurant.” Op vakantie gaat hij niet vaak omdat hij een eigen zaak heeft en zijn uitgavenpatroon is tijdens coronatijd niet echt veel veranderd, vertelt hij. Wat de eigenaar van Vis bij Jan Eskes in winkelcentrum Schuttershof wél echt mist, is een uitstapje naar een restaurant. ,,Als iemand jarig is bijvoorbeeld. Of gewoon gezellig met vrienden uit eten gaan. Al is het maar om ergens een bakje koffie te gaan drinken.” Het restaurantgedeelte in zijn visspeciaalzaak is ook gesloten door de coronamaatregelen en hij mist de reuring en sfeer die dat geeft. Hij merkt dat veel van zijn klanten een culinair uitje ook missen en daarom zelf meer lekkere dingen komen halen om thuis klaar te maken. ,,Vooral in het weekend. Mensen geven meer uit aan eten voor thuis. Vooral met kerst merkten we dat heel goed.”