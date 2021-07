Vader zoekt een lam uit, moeder maakt leverbroodjes: Zeeuwse moslims vieren het Offerfeest

Kamelen? Nee, die zijn er nog nooit bij hem besteld, lacht Mimoun El Gartit van de Marokkaanse slagerij en supermarkt Argana Market, even verderop. Ook bij hem liggen maandag al de nodige reserveringen, maar er is nog niets binnen. El Gartit: ,,Dat mag ook niet. Het offerdier moet op dezelfde dag geslacht zijn.” Dat betekent: dinsdagmorgen direct na het ochtendgebed in de moskee, aan de bak. Dan is er topdrukte in de 47 slachterijen die in Nederland toestemming hebben gekregen ritueel te slachten.