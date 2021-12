Vaccinatierooster loopt vol

Vooral in Zeeuws-Vlaanderen bleek dat de afgelopen dagen lastig te zijn. Naar Zierikzee voor een booster terwijl je in Hulst woont. Of vanuit Terneuzen pas over een maand terecht kunnen in Goes. Of in Colijnsplaat. Het zijn enkele voorbeelden van mogelijkheden die mensen online of telefonisch aangeboden kregen, als ze (eindelijk) de landelijke afsprakencentrale te pakken kregen.