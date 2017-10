Vacatures met beetje durf wel te vullen

Dinsdag 24 oktober tekent Omroep Zeeland tijdens de netwerkbijeenkomst van 'Diversiteit Loont!' het Charter Diversiteit. Dat is inmiddels landelijk al door 92 bedrijven en organisatie getekend, waaronder Zeeland Refinery. Zeelandia uit Zierikzee presenteert een filmpje waarin een jonge medewerker met een leerachterstand vertelt over zijn werk en waarin het bedrijf laat zien dat het al een aantal jaren bewust mensen met verschillende achtergronden aanneemt. Woordvoerder Nicole McDonald: ,,Onze vestiging in Zeeland is de grootste, maar wij hebben vestigingen over de hele wereld. Dat internationale aspect zie je terug in ons personeelsbeleid. In overleggen merk je dat iedereen vanuit hun eigen cultuur en achtergrond anders naar dingen kijkt. Zo kom je met elkaar vaak tot inventieve oplossingen. Wij als Nederlanders kunnen wel denken dat we alles het beste weten, maar dat is natuurlijk niet zo. Naast diversiteit is voor ons ook ambitie, lef en inclusie belangrijk: ook iemand met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt en een grote motivatie is welkom, als hij of zij zich herkent in de waarden van de organisatie. Wij kijken wat mensen met een beperking wél kunnen. Daarnaast gaan we samenwerken met Manpower om onze talentenpool aan te vullen met mensen die onze waarden onderschrijven, ongeacht hun achtergrond."