Vaarwel Zeeland: twee op de drie vwo’ers komen niet terug na studie

Het is niet het eerste waar je aan denkt als je kind een vwo-advies krijgt. Maar de kans dat je zoon of dochter na het vwo en een studie ooit nog eens in Zeeland komt wonen, is niet zo groot. Niet omdat ze hier een rotjeugd hadden of een pesthekel aan Zeeland kregen. Integendeel. De meesten koesteren warme gevoelens voor de provincie waar ze opgroeiden. ,,Als ik terugkom en ik zie het bordje Zeeland langs de snelweg, schiet ik soms even vol. Hoewel ik al zo lang in het buitenland woon, voel ik mij in Zeeland pas echt thuis”, schrijft Jorrit Tuinhof die in Singapore woont en werkt. Wilfred Visser heeft op de kast in zijn kantoor in Paramaribo een Zeeuws vlaggetje neergezet. ,,Daar kijk ik nog elke dag naar.” Jarymke Maljaars woont en werkt in Leuven: ,,Wat ik vooral aan Zeeland mis, is de wind. Ik praat altijd positief over Zeeland.” Jorrit, Wilfred en Jarymke haalden alle drie in 2000 hun vwo-diploma.