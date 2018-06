Vaar gratis mee in de haven van Gent

In totaal kunnen 2500 passagiers meevaren. De rondvaarten zijn gratis, maar inschrijven vooraf is verplicht. De Jacob van Artevelde vertrekt drie maal per dag aan de Rigakaai (tegenover ‘Weba’ en ‘Decathlon’) in het Gentse havengebied. De rondvaarten duren anderhalf uur en beginnen om 10.30 uur, om 13.30 uur en om 16 uur. Tijdens de tocht geeft een gids uitleg over de haven en over wat er op de kaaien en het water te zien is. Per rondvaart kunnen er 90 passagiers meevaren.