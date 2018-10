UWV: Samenwerking in Zeeland nodig om personeelstekort aan te pakken

VLISSINGEN - Werkzoekenden, werkgevers en ander partijen in Zeeland zullen moeten samenwerken om de personeelstekorten weg te werken. Dat zegt het UWV over de situatie op de Zeeuwse arbeidsmarkt bij de publicatie Regio in Beeld.

Het UWV ziet nu al geruime tijd het aantal WW-uitkeringen dalen. ,,2019 moet het jaar zijn dat nog meer mensen gaan profiteren”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. ,,In slechte economische tijden zijn er minder kansen. We weten niet wanneer er een dip komt. Daarom moeten we juist nu samenwerken om mensen die langs de kant staan aan het werk te helpen.”

Banengroei

Alle regio’s in Nederland profiteren volgend jaar van de economische groei. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2018 met 1,9 procent en in 2019 met 1,4 procent naar bijna 8,4 miljoen banen. De hoogste banengroei wordt verwacht in Amsterdam (+2,5 procent) en Midden-Brabant. De kleinste banengroei wordt verwacht in Limburg (+0,3 procent), Drenthe (+0,4 procent) en Zeeland (+0,6 procent).

Meer openstaande vacatures en minder personen met een recente WW-uitkering zorgden er afgelopen jaar voor dat de spanning op de Zeeuwse arbeidsmarkt verder toenam. Het UWV benadrukt het woord ‘verder’, want de spanning op de arbeidsmarkt in deze provincie kon in het tweede kwartaal van 2018 al voor het zesde kwartaal achtereen getypeerd worden als ‘krap’.

Elektriciens

Werkgevers in onder andere de zorg, bouw, ICT en transport hebben steeds meer moeite om personeel te vinden. In het hele land is er een tekort aan onder meer elektriciens, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast zijn er moeilijk vervulbare vacatures die zich in een beperkt aantal regio’s voordoen. In Zeeland zijn dat onder andere lassers en horecapersoneel.