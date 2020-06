Uutloper Jos moet Kustmarathon voor het eerst in achttien jaar missen: ‘Het is een ramp’

VIDEO Groep 8-musical wordt dit jaar een groep 8-film: ‘Je hebt voor altijd een herinne­ring’

15:54 WISSENKERKE - Een echte voorstelling in het dorpshuis. Ouders die juichen, lachen en klappen bij de afscheidsmusical: wat hadden de leerlingen van basisschool De Vliete in Wissenkerke dat graag meegemaakt dit jaar. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Als alternatief zetten ze de musical op film. En dat is bijna net zo leuk.