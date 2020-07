Urker viskotter is los dankzij Terneuzens bergingsbedrijf Multraship

Alarm vanwege ontsnapte tbs’er die begin deze maand nog betrokken was bij inbraak in Zoutelande

19:06 ROTTERDAM/ZOUTELANDE - De politie is dringend op zoek naar de 61-jarige Henk Petrus Wilhelmus Ernst. Ernst zat in Rotterdam in de laatste fase van zijn TBS-traject en keerde niet terug. Eerder deze maand was hij betrokken bij een woninginbraak in Zoutelande, maar wist te ontsnappen. Vandaag is hij voor het laatst gezien op de Coolsingel in Rotterdam.