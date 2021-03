Uren van tevoren je tijdslot reserveren? Zeeuwse winkeliers doen er niet aan mee - je loopt zo binnen

Skater Sven bedwingt kunstwerk bij Sluiskil­tun­nel: ‘We gingen voor hét fotomoment’

17:30 TERNEUZEN - ,,Dat gaan we even doen”, dacht de Bossche profskater Sven Boekhorst (40), toen hij de tunnelring van de Sluiskiltunnel voor het eerst zag. En hij deed het, in de ring skaten. Tot ergernis van directeur Harald Schoenmakers van de NV Westerscheldetunnel die ook de Sluiskiltunnel beheert. ,,Wie is immers verantwoordelijk bij een ongeluk?”