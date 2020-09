Urban exploring is genieten van verval

Reizen met de bus wordt duur geintje voor reiziger uit Vogelwaar­de: ‘Ik ben voor boodschap­pen minder kwijt’

17:18 VOGELWAARDE - Waar hij normaal nog geen drie euro betaalt voor een busrit van zijn woonplaats Vogelwaarde naar winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen kost het Eric Hasenbroekx nu 8 euro. En dan moet hij ook nog terug. Al drie weken lukt het hem niet om zijn OV-chipkaart op te laden bij de daarvoor bestemde laadpalen in supermarkten in onder meer Terneuzen, Hulst en Kloosterzande. Voorlopig heeft hij daarom even geen uitstapjes meer naar Hulst of Terneuzen gepland.