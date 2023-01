Update: treinen rijden weer in Zeeland

Dit betekent dat de treinen in Zeeland niet verder rijden dan Kruiningen-Yerseke en intercity's helemaal niet rijden. Oorzaak is een aanrijding, meldt de NS. Reizigers zijn ongeveer een uur langer onderweg dan normaal.

De NS rijdt tot die tijd een aangepaste dienstregeling, maar niet met de trein. Reizen met de trein is tot zeker 23.24 niet mogelijk, geeft de NS reisplanner aan. De aanrijding vond maandagavond rond 20.30 uur plaats ter hoogte van Hoogerheide. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

Volgens de eerste meldingen was er geen verkeer mogelijk tussen Kruiningen-Yerseke en Roosendaal, maar dit is later aangepast naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijden de treinen wel. Sta je op het station, kun je het beste de NS app of 9292 app in de gaten houden.