University College Roosevelt onderaan ranglijst in keuzegids

MIDDELBURG – University College Roosevelt (UCR) in Middelburg staat onderaan de ranglijst van university colleges in de Keuzegids Universiteiten 2018 . Het UCR mist als enige van de tien colleges in Nederland de aanduiding ‘topopleiding’.

UCR-studenten hebben hun school minder beoordeeld dan voorgaande jaren, omdat ze het onderwijsprogramma zwaar vinden. Bovendien zijn ze ontevreden over de faciliteiten, waaronder de ICT-voorzieningen. Experts geven wel een zeer positief oordeel over het UCR.

,,Dit is geen goed nieuws”, zegt UCR-dean Bert van den Brink in reactie op de score in de Keuzegids. ,,We zijn niet helemaal verrast, omdat voor de zomer uit de nationale studentenenquête al bleek dat de studenten een lager oordeel gaven.” De score in de Keuzegids is onder meer gebaseerd op die enquête.

Huisvesting

Het UCR heeft naar aanleiding van de klachten een commissie aangesteld en bijeenkomsten met studenten gehouden. Van den Brink: ,,In de bijeenkomsten bleek dat de studenten een hoge werkdruk ervaren. Dat is altijd zo geweest, maar de laatste jaren hebben ze daar meer moeite mee. Wat de reden is, weet ik nog niet.” De klachten over de faciliteiten gaan volgens Van den Brink niet alleen over de ICT-voorzieningen. ,,De huisvesting van de studenten is een groot probleem. Ze zijn niet tevreden over het onderhoud van enkele panden.”

De commissie moet begin december in een rapport helderheid geven over de achtergrond van de klachten en mogelijke oplossingen. ,,We moeten een stap maken en blijven aansluiten bij de andere university colleges.”