Unieke verrekijker was drie eeuwen geleden hebbedingetje van rijkaards van van Slot Haamstede

Het komt niet zo vaak voor dat verre voorouders ons een knipoog sturen. Met de vandaag in Middelburg gepresenteerde verrekijker doen ze dat voor de verandering wel. De kijker, begin jaren zestig van de vorige eeuw opgegraven in Slot Haamstede, is een gadget, een hebbedingetje. Echt ver kon je er niet door kijken, de lens was van niet al te beste kwaliteit. Maar het stond natuurlijk wel stoer als je als rijke jongeling of bedaagde kasteelbewoner rond 1700 dat instrument aan je oog zette. De telescoop of verrekijker was nog maar betrekkelijk kort daarvoor, in 1608, uitgevonden door Sacharias Jansen of Hans Lipperhey in Middelburg.