Unieke show! Zeehond speelt met hond Chunky in water bij Brouwersdam

Google Streetview laat metamorfo­se van Goes zien

30 maart GOES - Goes heeft in relatief korte tijd een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. Het valt misschien niet zo op als je er woont of vaak komt, maar aan de hand van Google Streetview kun je heel goed zien hoezeer de stad in het afgelopen decennium is veranderd. We reden een rondje en maakten op de meest in het oog springende plekken ongeveer dezelfde foto als de Streetview-auto toen.