Unieke Romeinse vondst in Kapelle

The Jane van Sergio Herman en Nick Bril zakt op lijst World's Best Restau­rants

12:54 VLISSINGEN - Tweesterrenrestaurant The Jane in Antwerpen, van de Zeeuws-Vlaamse topkoks Nick Bril en Sergio Herman, zakt op de lijst van The World’s Best Restaurants. Ook De Librije uit Zwolle is gedaald.