Uniek: paargedrag bruinvissen in Oosterschelde in beeld

Bruinvissen zijn walvisachtigen die zich relatief onopvallend gedragen. Tijdens het jagen op vis of rondtrekken door een gebied komen ze meestal drie- tot viermaal achter elkaar kort aan de oppervlakte ademhalen om vervolgens weer enkele minuten te duiken. Bij de ademhaling is alleen een stukje van de rug met de rugvin zichtbaar, maar bij een paring gaat het er plots wat onstuimiger aan toe.

Hoge snelheid

Er was tot voor kort maar weinig bekend over het paargedrag van de bruinvissen. Recent onderzoek uit de Verenigde Staten heeft meer informatie opgeleverd. Zo werd duidelijk dat het mannetje met hoge snelheid naar een vrouwtje zwemt als zij aan het oppervlakte adem komt halen. Hierbij benadert het mannetje het vrouwtje altijd vanaf de linkerzijde. Door de hoge snelheid komt het mannetje bij de paring vaak grotendeels uit het water gesprongen. Vrijwilligers van Stichting Rugvin zagen dat de afgelopen tijd acht keer gebeuren tijdens hun foto-identificatieonderzoek op de Oosterschelde. ‘Omdat het allemaal snel en onverwacht gaat is het lastig om foto’s te maken. Toch is het een paar keer gelukt’, aldus de stichting

De paartijd van bruinvissen speelt zich met name in de late zomer af, maar de waarnemers hebben het gedrag dit jaar ook al in april en mei gezien. Het team van Stichting Rugvin is dit jaar vanaf april al meer dan twintig keer op het water geweest voor het foto-identificatieonderzoek. Bij dit onderzoek worden foto’s van bruinvissen gemaakt met als hoofddoel de dieren individueel te kunnen herkennen en over langere periodes te volgen.