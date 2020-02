Uniek in Zeeland: eerste stenen winkel met uitsluitend duurzame en eerlijke mode

GOES - The Blind Spot is vrijwel zeker de eerste Zeeuwse winkel met honderd procent Fair Tradekleding die tegelijkertijd ook duurzaam is geproduceerd. Eigenaar Chantal Braam heeft namelijk het beste voor met mens en milieu. Na twee jaar onlineverkoop opent ze vrijdag haar stenen winkel in Goes. Het leuke is dat een deel van de collectie in Zeeland wordt gemaakt.