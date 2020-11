Uitzetten oesters in windpark Borssele 3 en 4 is eerste stapje naar herstel natuur

Vlissingen moet beter haar best doen voor onderne­mers van de Schelde­straat

5 november VLISSINGEN - De Scheldestraat hoort er bij, klonk het donderdag uit de monden van raadscommissieleden in Vlissingen. Gemeente en de ondernemersvereniging VOC moeten beter hun best doen om de ondernemers in de Scheldestraat bij de rest van de binnenstad te betrekken.