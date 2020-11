Uitzending over corrupte havenarbeiders in Vlissingse haven levert 12 tips op

Politie en justitie willen graag meer informatie over mogelijk corrupte havenarbeiders. Afgelopen zomer werden onder de naam operatie Portunus op tientallen plekken invallen gedaan in verband met drugssmokkel in de Vlissingse haven. Ook werden aanhoudingen verricht. Een aantal verdachten was werkzaam in de haven en politie en justitie vermoeden dat mogelijk meer mensen betrokken zijn. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen opvallen dat personen van wie mensen weten dat ze in de haven werkzaam zijn er ineens een luxere levensstijl op na houden.