Uitvinder van de verrekijker Hans Lipperhey vereeuwigd in brons

Bom in Breskens succesvol tot ontplof­fing gebracht

5 maart BRESKENS - De vliegtuigbom die eind januari is gevonden in Breskens is vanmiddag tot ontploffing gebracht. Het explosief stak de kop op bij de bouw van appartementencomplex Pharos in het havengebied. Even voor half drie ging het explosief met een harde knal de lucht in.