Uitvinder telescoop geëerd met beeld in kruidentuin van Abdij

Het initiatief is van het bestuur van de stichting Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen. Dat had het Abdijcomplex als locatie op het oog, omdat Lipperhey (ca. 1570-1619) heeft gewoond in een huis dat tegen de Nieuwe Kerk aan stond. Bovendien werden er in zijn tijd in het complex wetenschappelijke colleges gegeven. In een van de torens was een sterrenkundig observatorium.