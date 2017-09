Uitverkoop van PZEM is dichtbij

pollMIDDELBURG - De PZEM, het verliesgevende onderdeel van wat ooit het Delta-imperium was, lijkt in zijn huidige vorm geen lang leven meer beschoren. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen willen het bedrijf ontvlechten en delen verkopen.

Algemeen directeur Gerard Uytdewilligen zegt dat PZEM niet met de handen over elkaar blijft zittten totdat de energieprijzen over een paar jaar mogelijk weer aantrekken. Het risico bestaat dan dat de 900 miljoen euro die nu nog in de spaarpot zitten, tegen die tijd zijn verdampt.

Enquete poll We moeten zo snel mogelijk van de PZEM af Eens

Oneens We moeten zo snel mogelijk van de PZEM af Eens (68%)

Oneens (32%) Woensdag lanceerde de aandeelhouders - de provincie en dertien gemeenten - hun strategie voor PZEM. Ze willen af van de commerciële onderdelen, omdat die geen publiek belang dienen en voor de armlastige overheden te grote financiële risico's vormen. Twee van de drie centrales draaien fors verlies. Dat zijn de kerncentrale in Borssele en de gasgestookte Sloecentrale.

Verlies

Bronnen zeggen dat PZEM er jaarlijks 80 tot 100 miljoen euro verlies op lijdt. Uytdewilligen wil dat niet bevestigen. Hij verwijst naar het jaarbericht over 2016. Daaruit blijkt dat PZEM dankzij een meevaller nog een papieren winst van 57,7 miljoen euro boekte. Zonder die meevaller zou het bedrijf 28,5 miljoen euro in de min zijn gedoken.

Door de lage energieprijzen en de gedwongen splitsing van energie- en netwerkbedrijf moest de Delta-holding worden opgedeeld. Verschillende onderdelen zijn dit jaar verkocht. De Zweedse investeringsmaatschappij EQT kocht de consumententak en Stedin nam het netwerkbedrijf DNWG over. Daarmee zijn (vooralsnog) vele honderden banen voor Zeeland behouden.

Bad bank

De verkopen leverden PZEM een flink appeltje voor de dorst op. Op de bank staat zo'n 900 miljoen euro. Met de lage energieprijzen moet er wel elk jaar geld bij, wat niet eeuwig is vol te houden. De bad bank, zoals PZEM in de wandelgangen wordt genoemd, valt dan vroeg of laat om.

Uytdewilligen wil niet spreken van een sterfhuisconstructie. ,,PZEM is nog steeds een mooi bedrijf met een hoop geld. Ja, de marktomstandigheden zijn moeilijk, maar we doen alles om de beste te zijn en geld te verdienen. Het kan op termijn zomaar weer winstgevend worden.''

Kerncentrale

Niettemin zit de algemeen directeur op dezelfde lijn als de aandeelhouders. ,,De provincie en gemeenten zijn niet de geschikte aandeelhouders voor dit bedrijf. Het probleem is dat we PZEM nu alleen als geheel kunnen verkopen. En daar zijn geen kopers voor.'' Zo mag de kerncentrale in Borssele niet in buitenlandse handen vallen en in Nederland is er geen belangstelling voor.

De aandeelhouders willen dat onderdelen zo snel mogelijk in de etalage komen, want nu zijn ze nog wat waard. Ook wensen ze dat het 50 procent belang in waterbedrijf Evides - water dient een publiek belang - direct onder de aandeelhouders komt. Daarvoor moet de PZEM zijn structuur veranderen. De aandeelhouders zitten daar nu in gevangen.

Uytdewilligen: ,,Wat de aandeelhouders willen, is ook onze bedrijfsstrategie. We gaan niet wachten, maar handelen. We zullen een manier moeten vinden om onderdelen te verkopen. Het ontrafelen van PZEM hoeft niet negatief te zijn. Met nieuwe eigenaren kun je de werkgelegenheid voor Zeeland beter borgen, denk ik.''

Flinke horde

PZEM moet wel een flinke horde nemen. Het Rijk zal zich moeten ontfermen over de kerncentrale, want als het groothandelsbedrijf (wholesale), de gasactiviteiten en de biomassacentrale in Moerdijk zijn verkocht, is er geen moederbedrijf meer van EPZ, de exploitant van de kerncentrale. Het Rijk staat echter niet te trappelen. ,,We zijn in gesprek. Misschien kijkt een nieuwe minister van Economische Zaken anders tegen overname van de kerncentrale aan. De kerncentrale nu sluiten kost veel geld. Het zou ook niet slim zijn om een C02-neutrale energiebron te sluiten. Het Rijk moet aan de klimaatafspraken van Parijs voldoen. Daaraan kan Borssele zijn steentje bijdragen.''