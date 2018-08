Uitval kerncentrale strop voor PZEM

BORSSELE - De kerncentrale in Borssele staat sinds 4 augustus uit. Een storing in één van de twee kanalen van het reactorbeveiligingssysteem is de boosdoener. Omdat een koelpomp bleef doordraaien, is forse schade aangericht. De kerncentrale start op zijn vroegst eind september weer op, maar exploitant EPZ houdt er rekening mee dat het ook oktober kan worden.

We leggen vijf vragen voor aan moederbedrijf PZEM over de uitval van de kerncentrale. PZEM is voor 70 procent eigenaar van de kerncentrale.

De kerncentrale heeft een vermogen van 485 Megawatt. Vorig jaar wekte 'Borssele' zo 15 procent van de CO2-vrije stroom in Nederland op, voldoende om 1,1 miljoen huishoudens elektriciteit te leveren. Als zo'n energiebron uitvalt, merkt de consument daar iets van?

PZEM: ,,Als een centrale onvoorzien van het net gaat, merkt de consument daar niets van. De landelijk netbeheerder, TenneT, is verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van de elektriciteitsvoorziening. Zelfs als de grootste centrale plotseling uitvalt, moeten de lampen blijven branden. Om dit te kunnen garanderen, koopt TenneT (samen met buitenlandse netbeheerders) snel regelbaar vermogen in bij elektriciteitsproducenten. Toen de kerncentrale in Borssele uitviel, werd dit direct opgevangen door tal van centrales binnen Europa.''

Welk effect heeft deze uitval op de energiemarkt?

,,De Nederlandse energievoorziening is niet afhankelijk van één individuele centrale. Op ieder moment staan er wel centrales stil voor bijvoorbeeld onderhoud of als er weinig vraag is. De stroom die normaal door de kerncentrale zou worden geproduceerd wordt nu opgevangen door andere centrales in binnen en/of buitenland.''

Waar haalt Zeeland de stroom vandaan die Borssele nu even niet produceert?

,,Ons elektriciteitsnetwerk wordt veelal aangeduid als een koperen plaat. Het verbruik komt in feite uit de dichtstbijzijnde bron. Dat is ook hier het geval. De verbruikte stroom komt nu uit de andere centrales in Zeeland en wordt eventueel aangevuld vanuit de rest van Nederland over het hoogspanningsnet.''

Heeft dat invloed op de elektriciteitsprijs?

,,In principe wordt elke uitgevallen centrale opgevangen door de volgende net iets duurdere centrale die kan worden aangezet om dit op te vangen, het heeft dus een iets prijsopdrijvend effect. Echter, in de (internationale) elektriciteitsmarkt is de prijsimpact van het wegvallen van de kerncentrale in Borssele beperkt. Bovendien zullen consumenten hier niks van merken aangezien de elektriciteitsprijs in een leveringscontract meestal vooraf wordt vastgesteld.''

Wat betekent langdurige uitval van de kerncentrale voor grootaandeelhouder PZEM? Dat kost al gauw miljoenen euro's.