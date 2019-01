Uitvaart Lein Lievense via beeldschermen in Zoutelande te volgen

Slachtof­fer dodelijk ongeval nieuw­jaarsoch­tend kwam uit Vlissingen

16:28 VLISSINGEN - De 24-jarige fietser die vroeg in de ochtend van nieuwjaarsdag om het leven kwam bij een ongeval in Vlissingen, was ook afkomstig uit die plaats. Hij studeerde in Utrecht en was daar ook ingeschreven, dus werd die stad als zijn officiële woonplaats gemeld.