Uittocht van Zeeuwse Kamerleden: ook André Bosman (VVD) vertrekt

Bosman maakte vrijdag via sociale media bekend dat hij na de verkiezingen niet terugkeert. Hij had zich wel beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode, hoewel de VVD een limiet stelt aan het aantal fractieleden dat langer dan acht jaar in de Kamer zit.

Bosman maakt al sinds 2010 deel uit van het parlement. Hij was beschikbaar voor het geval ‘ze mijn expertise niet zouden kunnen vullen met een andere kandidaat’. ,,Ik besefte terdege dat mijn aanmelding ook op een ‘nee’ van de partij uit zou kunnen komen.” De partij heeft inderdaad voldoende nieuwe mensen gevonden, zodat er geen plaats meer is voor Bosman.

Trots op afgelopen 10 jaar

,,Ik ben trots op mijn afgelopen 10 jaar in de Kamer”, laat hij weten. ,,Startend in een periode van financiële crisis heb ik mogen bijdragen het land weer op de been te helpen, sterk genoeg om de huidige crisis op te vangen. Deze nieuwe tijd vraagt ook om een groep nieuwe mensen in de VVD Tweede Kamerfractie.”

Van de vier zittende Zeeuwen maakt alleen Joba van den Berg kans op voortzetting van haar Kamerlidmaatschap. Zij staat op de kandidatenlijst van het CDA op de 16e plaats. Volgens de huidige peilingen zou de partij ongeveer 18 zetels halen.

De kandidatenlijst voor de VVD wordt volgende week bekend. Of daar kansrijke Zeeuwen op staan, is nog onduidelijk. Als het bij één Zeeuw in de Tweede Kamer blijft, betekent dat een historisch dieptepunt. Dat is sinds 1956, toen de Kamer werd uitgebreid tot 150 zetels, nog niet voorgekomen.