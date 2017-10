Uitspraak tegen Middelburgse 'Syriëganger' vervroegd

Volgens officier van justitie Tom Hendriks is deze Middelburger een gevaar voor de samenleving omdat hij zich in Syrië zou hebben aangesloten bij terroristische organisaties als IS of Jabhat-al-Nusra.

Z. bezocht volgens hem in 2013 een trainingskamp in Syrië en was oktober vorig jaar via de trein opnieuw op weg naar Syrië om daar deel te nemen aan de gewapende strijd. Omdat hij geen geldig plaatsbewijs had werd hij in Duitsland uit de trein gehaald. Sinds die tijd zit de man in voorarrest op de terroristenafdeling in de extra beveiligde penitentiaire inrichting Nieuw Vossenveld bij Vught.

Raadsman Bart Nooitgedagt tijdens de rechtszaak voor integrale vrijspraak. ,,Want er is geen enkel bewijs dat mijn cliënt in Syrië is geweest, dat hij een trainingskamp bezocht of van plan was naar Syrië af te reizen.”

De Middelburger zelf ontkende ook. ,,Ik ben daar niet geweest en was ook nooit van plan om daar naartoe te gaan.”