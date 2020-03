Uitreiking Four Freedoms Awards uiterst onzeker door coronacrisis

Commissaris van de koning Han Polman is voorzitter van de Roosevelt Foundation. De prijzen worden eens in de twee jaar tijdens een grote bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Middelburg uitgereikt.

De Veiligheidsregio Zeeland heeft de uitreiking van de Four Freedoms Awards als een ‘hoog risico evenement’ gekwalificeerd. De uitreiking is alleen toegestaan als aan bepaalde maatregelen worden genomen. ,,In onze beleving is dat voor de Four Freedoms Awards niet mogelijk, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente en de organisatie om dat te bepalen.”