Uitreiking Four Freedoms Awards: geen koning op de eerste rij, maar achter de computer

Situatie in Zeeuwse ziekenhui­zen stabiel

29 maart GOES / TERNEUZEN - In de twee Zeeuwse ziekenhuizen liggen momenteel 31 coronapatiënten, van wie 28 uit de eigen provincie. Een week geleden werden er nog 31 Zeeuwse patiënten verpleegd. Er liggen in totaal 9 mensen op de intensive care-afdelingen in Goes en Terneuzen.