Uitlatingen in televisieprogramma Boos leiden tot kamervragen

GOES - Peter Kwint, Tweede Kamerlid voor de SP, wil onderzoek naar de lesmethodes rond seksuele diversiteit op scholen. Dit naar aanleiding van de uitlatingen van bestuursvoorzitter Jan Bakker van het Calvijn College in Goes in het BNN-televisieprogramma Boos. Hij stelde dat je op zijn school wel homo mag zijn, maar niet homo mag doen.

Kwint vraagt zich af of dergelijke uitlatingen, maar ook het ontslag vorig jaar van een docent op een reformatorische school die in zijn vrije tijd aan toneel deed, niet nu al tegen de wet zijn. Hij wil dat de minister daar in zowel het primair- als voortgezet onderwijs onderzoek naar doet. ,,Mogen nieuw opgerichte scholen straks ook docenten weigeren omdat die de grondslag van de school onvoldoende onderschrijven”, vraagt Kwint zich af. Als er inderdaad sprake is van misstanden, wil het Kamerlid dat er maatregelen worden getroffen.

Een 17-jarige leerling van het Calvijn College schakelde het online programma #BOOS van BNN in omdat hij op tropische dagen graag in een korte broek naar school wilde, iets wat tegen de regels is van de school. BNNVARA- presentator Tom Hofman ging in gesprek met bestuursvoorzitter Jan Bakker. ,,We hebben deze regel al meer dan 25 jaar”, zei hij tegen Hofman. ,,De lijn die wij volgen is dat mannen en vrouwen verschillend geschapen zijn en zich verschillend kleden.” De school strafte de leerling door hem te schorsen. De Onderwijsinspectie bleek daarvan niet op de hoogte.