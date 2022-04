‘Uithalers’ blijven nog twee weken vastzitten

Vijf mannen, variërend van 23 tot 39 jaar oud, werden zaterdagochtend vroeg opgepakt nadat in het havengebied het inbraakalarm was afgegaan van overslagbedrijf Zoomweg Zeeland Coldstore (ZZC). Uithalers werken in opdracht van criminele organisaties en halen drugs op die naar Nederland zijn verscheept. In de praktijk laten uithalers zich vaak insluiten op een haventerrein. Zij proberen vervolgens de verdovende middelen uit bijvoorbeeld containers te halen. Het was voor het eerst dat in Zeeland verdachten zijn aangehouden