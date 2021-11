Uitgaanstips: Jim Bakkum kruipt in de huid van Frank Sinatra

3M in beroep tegen stilleggen productie: ‘geen duidelijke voordelen voor volksge­zond­heid en milieu’

ANTWERPEN - Chemiebedrijf 3M is in beroep gegaan bij de Raad van State in Vlaanderen tegen het onmiddellijk stilleggen van de productie waarbij schadelijke PFAS worden uitgestoten en geloosd in het Antwerpse havengebied. Die maatregel ging vrijdag in.

31 oktober