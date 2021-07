Uitbraak in Westkapelle zorgt voor forse toename in gemeente Veere: 10 keer zoveel besmettingen

Jouw dagelijkse zomerhit (7): Kolonie - Astral

19 juli Echt hè, bijna vakantie. Man, weken van te voren stuiter ik al rond. Bedenk wat ik allemaal wil meenemen, koop nog dat ene leuke shirt en… ik kies muziek uit. Of ik nu met de auto ga, of het vliegtuig, met de tent of naar een hotel, naar Drenthe of Japan. Het maakt geen bal uit. Music was my first love, zeg maar.