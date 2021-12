Uitblijven evenementen kost Westerschelde Ferry passagiers

Seafarm vist straks op mesheften met bijna nul uitstoot van stikstof

KAMPERLAND - Een visserijschip dat de stikstofuitstoot tot bijna nul reduceert. Visserijbedrijf Seafarm in Kamperland laat het noodgedwongen bouwen. ,,Anders mogen we over twee jaar in natuurgebieden niet meer op mesheften vissen.”

10:55