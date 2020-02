Uien ondergronds beregenen? Proefboerderij Rusthoeve gaat het testen

Plan voor Zeeuws themapark dat meer dan duizend banen oplevert

8:12 VLISSINGEN - De kavel waar de marinierskazerne in Vlissingen had moeten verrijzen, is een uitgelezen plek voor een Zeeuws themapark. Algemeen directeur Leon Overdulve van offshorebedrijf OOS International uit Serooskerke heeft een plan klaarliggen voor een attractiepark dat het Chinese bedrijf Fantawild voor viervijfde wil financieren. Het themapark levert 1000 tot 1500 directe banen op en moet per jaar twee miljoen bezoekers trekken om zich te kunnen bedruipen.