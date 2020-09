UCR-studenten keren terug naar Zeeland: ‘je kunt hier grote verschillen maken’

Poll I Video Studenten leren lesgeven in de klas: ‘Ik kan dingen meteen toepassen’

21 september GOES - Fenne en Jasper worden meteen in het diepe gegooid op de Prinses Beatrix School in Goes. De pabo-studenten draaien twee dagen per week mee in de klas. De nieuwe Opleidingsschool Zuidwest – een samenwerking tussen HZ, Scalda en Zeeuwse basisschoolbesturen – richt zich sterk op leren in de praktijk.