UCR-studente Oryna (19) heeft grote zorgen over haar ouders en zus in Oekraïne: ‘Ze schreven wat ik moet doen, als ze doodgaan’

Op haar studentenkamer in Middelburg struint Oryna dag en nacht nieuwssites af, en heeft haar telefoon constant in de buurt. Via WhatsApp en Telegram houdt ze contact met haar ouders en zus, die in Kiev wonen. ,,Ze zijn niet eerder uit de stad weggegaan, omdat ze voor mijn oma moesten zorgen. Zij is vlak voor deze oorlog overleden, maar nu is het te laat om te vertrekken. De wegen zijn dicht, omdat iedereen probeert weg te komen.”