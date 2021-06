Typhoon praat met Zeeuwen over racisme: ‘Wees moedig in je ongemak’

Maak kennis met de Zeeuwse archeolo­gie

14 juni Stap rond in het verdronken dorp Tolsende bij Kruiningen. Of sta oog in oog met een Nehalennia-altaar uit de tweede of derde eeuw na Christus. En wie tussen de 8 en 14 jaar is kan tijdens een kindercollege ervaren hoe avontuurlijk het is om schatten uit de Zeeuwse klei op te diepen.