Twitterpastoor Jan-Jaap van Peperstraten deelt digitale oorvijgen uit: ‘Soms is het goed om niet braaf te zijn’

Bogerman­school uit Oosterland is Zeeuws schooldam­kam­pi­oen

18:37 LEWEDORP - Je kon alleen de stenen zachtjes over het dambord horen schuiven, woensdagmiddag in dorpshuis De Zandlôôper in Lewedorp. Achttien viertallen verdeeld over twee leeftijdscategorieën streden er om het Zeeuws kampioenschap schooldammen.